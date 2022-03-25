Рим, , 22:10 — REGNUM В течение многих лет власти России и Италии «строили мосты» двусторонних отношений, а теперь Рим все эти мосты — экономические, культурные и прочие — разрушает, заявил 25 марта посол России в Италии Сергей Разов.

Максим Воробьев. Вид Рима. Начало 1850-х

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 67 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.