ВСУ наносят удары по Донецку запрещёнными фосфорными боеприпасами
Москва, 26 марта, 2022, 00:14 — ИА Регнум. ВСУ наносят удары по Донецку фосфорными боеприпасами. Об этом 25 марта сообщила волонтёр Наталья Хим.
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Фосфорный снаряд
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»Прямо сейчас. Донецк! Киевский район. Противник применил запрещенный белый фосфор по мирному населению», — сообщила Хим в своём блоге.
Сообщение сопровождается видеозаписью.
Напомним, что 24 февраля ВС РФ начали спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе спецоперации ВСУ наносили удары по Донецку и Макеевке из ракетных системам залпового огня и комплексами ОТРК «Точка-У».