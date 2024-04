Вашингтон, 25 марта, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers опубликовала новую композицию Not The One. Выход трека состоялся на всех музыкальных площадках 25 марта.

Скриншот с YouTube Red Hot Chili Peppers

В новой работе солисты коллектива затронули тему переживаний по поводу цели каждого человека в мире. Примечательно, что этот сингл стал уже третьей опубликованной песней с будущего альбома группы.

Напомним, что 1 апреля 2022 года Red Hot Chili Peppers представят новую пластинку под названием Unlimited Love. Предстоящий релиз станет первым за шесть лет альбомом группы.