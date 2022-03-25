Лос-Анджелес, США, 25 марта, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Marvel выложила в сеть новый трейлер сериала «Лунный рыцарь», премьера которого состоится 30 марта на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus. Ролик был опубликован 30 марта на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Скриншот YouTube Сериал «Лунный рыцарь»

Создатели шоу напомнили поклонникам кинокомиксов, что до его премьеры осталось всего пять дней. Они показали в очередном трейлере несколько новых сцен, в одной из которых зрители могут видеть место, похожее на храм древнеегипетского бога Хонсу. По сюжету «Лунного рыцаря», это божество наделит главного героя суперспособностями.

Напомним, главную роль в шоу исполнит Оскар Айзек, он сыграет человека, страдающего диссоциативным расстройством идентичности, в котором уживается несколько личностей. В проекте также участвуют Итан Хоук («Перед рассветом», «Гаттака») и Мэй Каламави («Рами»).