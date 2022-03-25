Курган, 25 марта, 2022, 21:57 — ИА Регнум. В Кургане в отношении местного жителя за призывы к свержению власти возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

diema Стоп террор!

Следственным подразделением УФСБ установлено, что в материалах, которые размещал 34-летний курганец в социальной сети «ВКонтакте», содержатся призывы к осуществлению террористических действий в отношении членов правительства Российской Федерации и сотрудников Федеральной службы судебных приставов, а также призывы к смене власти насильственным путём.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане оштрафован блогер за дискредитацию Вооружённых сил России.