Степанакерт, , 21:57 — REGNUM Трое военнослужащих Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) погибли в результате удара, нанесенного турецкими беспилотниками Bayraktar TB-2 примененных Азербайджаном, сообщает 25 марта военное ведомство НКР.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Днем 25 марта ВС Азербайджана продолжили нарушения режима перемирия, применяя кроме стрелкового оружия также ударные беспилотники Bayraktar TB-2. В результате обстрелов погибли трое контрактных военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха», — указано в сообщении министерства обороны НКР.

Ранее в Нагорном Карабахе заявили о двоих погибших.

По другим данным, также ударами беспилотников были ранены 14 военных.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Азербайджана нарушили согласованную линию соприкосновения в Нагорном Карабахе, заняв село Парух в Аскеранском районе НКР.

Азербайджан отрицает сам факт вооруженных инцидентов.

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