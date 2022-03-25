Приштина, Сербия, 25 марта, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи-Садриу 25 марта по предложению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль Тани отправилась в Доху, где намерена провести встречи с первыми лицами этого государства и поучаствовать в Дохийском форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи станет одним из главных спикеров форума. В Катаре к ней присоединится также глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц.

Сообщается, что Дохийский форум пройдет под девизом «Трансформация для новой эпохи» и будет посвящен четырем ключевым темам: геополитические альянсы и международные соглашения, финансовая система и экономическое развитие, кибернетическая и продовольственная безопасность, устойчивое развитие и климатические изменения.