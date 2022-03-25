Лондон, , 21:50 — REGNUM Новые британские санкции преследуют цель навредить России, очернить её, при этом Украина — просто предлог, сообщили 25 марта в пресс-службе российского посольства в Британии.

Джо Байден и Борис Джонсон No 10 Downing Street

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«Новый пакет санкций, объявленный правительством Великобритании 24 марта 2022 г., является ещё одним примером продолжающейся слепой ярости, охватившей британский политический истеблишмент», — говорится в сообщении.

В российском дипломатическом представительстве назвали «выстрелом себе в ногу» действия Лондона по введению санкций против компаний и частных лиц в России. Ведь Лондон показывает, как он на самом деле относится к собственным «либеральным ценностям» и принципам неприкосновенности частной собственности.

Сразу становится очевидным, что Британия — ненадёжный партнёр: ни в политике, ни в финансах на неё нельзя положиться.

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