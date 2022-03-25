Москва, 26 марта, 2022, 00:05 — ИА Регнум. На журналиста Александра Чаленко совершили нападение в Москве. Об этом 25 марта в своём телеграм-канале сообщил сам журналист.

Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция Драка

«Только что в Москве на выходе из станции метро «Рассказовка» на меня напал московский украинец по имени Игорь Петровский. Он сам родом из Черкасс. Гражданин России. Живет в Переделкино Ближнем. Сказал, что у него родной брат воюет против нас в АТО», — рассказал журналист.

По словам Чаленко, причиной нападения стали его выступления на федеральных каналах в поддержку Донбасса и специальной военной операции, проводимой на Украине ВС РФ.

Журналист сообщил, что ему удалось обезвредить нападавшего и вызвать полицию. Обезвредить Петровского ему помог чеченец, оказавшийся рядом.

Напомним, что 24 февраля началась специальная военная операция, после чего в РФ были введены повышенные меры безопасности.