Пекин, , 21:42 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в западной части Китая, сообщает 25 марта Китайское сейсмологическое управление.

Землетрясение Yaelo

Подземные толчки произошли в 19:21 мск в китайской провинции Цинхай.

Эпицентр землетрясения располагался в уезде Дэлинха Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Очаг сейсмической активности залегал на глубине порядка 10 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

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