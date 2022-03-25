25 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Комаров, , 22:40 — REGNUM Судьба действующего уже седьмой год в Екатеринбурге «Ельцин-центра» продолжает волновать многих жителей России. Очередным поводом для бурной дискуссии в интернете стало предложение открыть там Дворец ветеранов.

Ельцин-Центр Иван Шилов © ИА REGNUM

О наличии такой инициативы объявил в соцсетях один из депутатов Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер («Единая Россия»). По его словам, с ней к нему обратились представители ветеранской общественности. И он уже собрался передать её министру обороны России Сергею Шойгу.

В соцсетях и на форумах не все оценили такое предложение. Василий В. пишет: «Не надо издеваться над историей! Ельцин — первый всенародно избранный президент России. Точка!» А некоторые комментаторы предлагают депутату прекратить заниматься популизмом. По их мнению, в регионе есть реальные проблемы, за решение которых избиратели будут ему благодарны. Другие же и вовсе предлагают Вегнеру сдать мандат.

Борис Ельцин Официальное интернет-представительство президента России

Некая Алина Е. отмечает, что у неё «Ельцин-центр» ассоциируется со свободой и ценностью человеческой жизни, со свободой слова и справедливым судом.

«Для многих людей, в том числе из других городов и областей, это место является точкой притяжения. Постоянно слышу позитивные отзывы. Так зачем это всё стирать. Это тоже часть нашей истории», — считает гражданка.

Но сторонников предложения перепрофилировать и переименовать «Ельцин-центр» всё же больше, по крайней мере, на странице у господина Вегнера. Они напоминают миру о том, что Борис Николаевич Ельцин был пьяницей, призывал Бога хранить Америку, и вообще при нём жители России жили очень плохо. «Это тёмное и позорное время нашей истории, и этот человек не сделал ничего, чтобы людям стало лучше жить», — пишет некая Алёна Л.

Полноростная скульптура Бориса Ельцина в Ельцин-центре. Екатеринбург Vyacheslav Bukharov

Алла К. прямо требует закрыть или перепрофилировать «Ельцин-центр». «Невыносима эта «европейская» и антироссийская пропаганда. Очень скандальные, провокационные выставки. Хватит развращать нас!» — возмущённо пишет женщина.

Илья Т. тоже в числе сторонников такой меры. Всецело поддерживает. По его словам, здесь вопрос не к истории, а к той позиции, которую занимает это заведение.

«Да и в принципе Ельцин кроме позора ничем не запомнился», — написал гражданин.

Ринат Х. со своей стороны отмечает, что на Украине и в Донбассе Русская цивилизация наконец-то дала отпор Западной. Также он раскритиковал «либералов» — людей с западным типом мышления.

«Они представляют пятую колонну в России и это здание — центр пятой колонны в Екатеринбурге», — сказал он о «Ельцин-центре».

Светлана Г. предлагает закрыть это учреждение или призвать его руководство к ответу и заменить. Алёна Л. тоже настаивает на том, чтобы высказывания представителей ЕЦ проверили компетентные органы на предмет соответствия действующему законодательству.

На портале Е1.ru палитра мнений разнообразнее. Фантазия форумчан бьёт ключом. На его базе предлагают создать и дом юношеского творчества, и ещё с десяток полезных культурных учреждений. Но возникает у людей и вопрос о том, кто всё это будет финансировать.

Есть на форуме и мнение о том, что закрывать «Ельцин-центр» не надо. «Культурно-досуговый центр и музей городу необходимы. Но нужно поменять команду и концепцию, убрать прозападную идеологию. Чтобы «Ельцин-центр» перестал быть пятой колонной. А хорошее оставить, например, работу с инвалидами. В музее тоже неплохая экспозиция, это наша история, но вот содержание экскурсий вызывает вопросы. С этим надо работать», — написал один из форумчан.