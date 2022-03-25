Лос-Анджелес, США, 25 марта, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Джеффри Райт, исполнивший роль комиссара Джеймса Гордона в кинокомиксе «Бэтмен» Мэтта Ривза, заявил, что Warner Bros. стоит нанять пользователя, нарисовавшего фанатский постер к фильму. Об этом 25 марта сообщает портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Автором плаката, на котором изображены основные персонажи «Бэтмена», является художник, известный в сети под ником Artofalabbazia. Актёр, разместивший постер на своей странице в соцсети, отметил, что художнику удалось уловить дух кинокомикса.

«Тебе следует работать на @wbpictures», — написал Райт.

Напомним, премьера «Бэтмена» состоялась в США4 марта 2022 года. По состоянию на сегодня картина при бюджете $200 млн собрала в США около $300 млн, а в мире — около $600 млн.