Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Американский исполнитель 24kGoldn (Голден Лэндис Фон Джонс) и гитарист Трэвис Баркер выпустили клип на совместную песню In My Head. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале 24kGoldn 25 марта.

24kGoldn Скриншот YouTube

Опубликованное видео выполнено в формате классических американских сериалов для подростков, дополненном компьютерной графикой. Одним из режиссёров работы выступил сам 24kGoldn.

Ранее 24kGoldn сделал анонс своего нового альбома под названием Better Late Than Never. Выход пластинки запланирован на май 2022 года.

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