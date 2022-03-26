Митровица, Косово, , 00:01 — REGNUM Все прокуроры и судьи сербской национальности, которые работают в судах сепаратистского Косово, 25 марта покинули свои рабочие места. Таким образом они решили выразить протест против смещения председателя Основного суда в северной Митровице Лиляны Стеванович со стороны Судебного совета в Приштине.

Суд Gorspravka09.ru

Председатель сербского муниципалитета Штрпце Далибор Евтич заявил, что судьи сербской национальности не будут ходить на работу, пока решение о смене Стеванович не будет отменено.

«Также все политические представители сербов приостановят свою работу, требуя, чтобы права сербского народа здесь соблюдались. Нужно покончить с насилием институтов приштинских властей над нами», — процитировал телеканал РТС слова Далибора Евтича с митинга протеста в Грачанице.

Напомним, что ранее Судебный совет в Приштине сместил с должности председателя Основного суда в северной Митровице Лиляну Стеванович за то, что она 22 марта присутствовала на встрече косовских сербов с президентом Сербии Александром Вучичем, на которой обсуждался вопрос организации голосования для косовских сербов на выборах 3 апреля.