Нью-Йорк, США, 25 марта 2022, 21:27 — REGNUM Решение о том, должна ли Россия находиться в G20, может принимать только сама «Группа двадцати», сообщил 25 марта журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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Комментируя заявление американского президента Джо Байдена, который накануне, 24 марта, сказал, что Россию надо исключить из G20, Дюжаррик высказался так:
Он также напомнил о позиции ООН по поводу идеи приостановки членства России во Всемирной туристской организации ООН.
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