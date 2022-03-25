Приштина, , 21:29 — REGNUM Посол США в Косово Джеффри Ховеньер 25 марта поблагодарил правительство Косово за объявление этого дня днем траура по бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт.

Мадлен Олбрайт Commonwealth Club

На своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ховеньер заявил, что лидерские качества Олбрайт позволили спасти жизни косоваров и обеспечили безопасность и процветание для будущих поколений албанцев.

Напомним, Олбрайт скончалась в кругу семьи от рака 23 марта 2022 года. Она и президент Клинтон взяли на себя личную ответственность за бомбардировки Югославии в 1999 году. В 2019 году в Приштине установили бюст женщины-госсекретаря.

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