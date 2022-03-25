Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас, осужденный в октябре по делу о финансировании избирательной кампании, признал себя виновным по дополнительному обвинению в махинациях со страховой компанией, в которой также работал Руди Джулиани, сообщает 25 марта Reuters.

Рудольф Джулиани

Парнас признал свою вину по обвинению в заговоре с целью мошенничества. Вынесение приговора назначено на 29 июня.

Парнас обвиняется в том, что он убедил людей вложить более $2 млн в стартап Fraud Guarantee, однако большая часть полученных денег была отправлена на политические пожертвования и личные расходы.

При этом бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани уверяет, что получил $500 тысяч за работу в Fraud Guarantee. Джулиани, который также был адвокатом экс-президента США Дональда Трампа, отрицает свою причастность к махинациям, и он не был привлечен судом к уголовной ответственности.

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