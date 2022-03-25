Вашингтон, , 21:17 — REGNUM На момент релиза в игре Lego Star Wars: The Skywalker Saga не будет кооперативного онлайн-режима. Об этом 25 марта сообщает портал GamesRadar.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Один из пользователей задал разработчикам соответствующий вопрос в соцсети. Представители TT Games ответили на его отрицательно. Они пояснили, что на момент релиза в Lego Star Wars: The Skywalker Saga будет лишь локальный кооперативный режим с разделённым экраном.

После этого некоторые геймеры предположили, что кооператив появится в игре позже, но журналист Джек Ярвуд заявил, что вряд ли это произойдёт, поскольку, по имеющейся у него информации, студия Traveller's Tales отказалась от этой функции в процессе разработки игры.

Напомним, релиз Lego Star Wars: The Skywalker Saga состоится 5 апреля 2022 года. Ранее разработчики игры показали новый трейлер в рамках трансляции Future Games Show Spring Showcase 2022.

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