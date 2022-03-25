Вашингтон, 25 марта 2022, 21:17 — REGNUM На момент релиза в игре Lego Star Wars: The Skywalker Saga не будет кооперативного онлайн-режима. Об этом 25 марта сообщает портал GamesRadar.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США
Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Один из пользователей задал разработчикам соответствующий вопрос в соцсети. Представители TT Games ответили на его отрицательно. Они пояснили, что на момент релиза в Lego Star Wars: The Skywalker Saga будет лишь локальный кооперативный режим с разделённым экраном.

После этого некоторые геймеры предположили, что кооператив появится в игре позже, но журналист Джек Ярвуд заявил, что вряд ли это произойдёт, поскольку, по имеющейся у него информации, студия Traveller's Tales отказалась от этой функции в процессе разработки игры.

Напомним, релиз Lego Star Wars: The Skywalker Saga состоится 5 апреля 2022 года. Ранее разработчики игры показали новый трейлер в рамках трансляции Future Games Show Spring Showcase 2022.

Читайте ранее в этом сюжете: В трейлере игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показали «милых» злодеев