Курган, 25 марта, 2022, 21:16 — ИА Регнум. В Курганской области 24 апреля 2022 года пройдут масштабные выборы в органы местного самоуправления. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев на пресс-конференции.

Председатель избиркома Курганской области Роман Скиндерев

Апрельская выборная активность связана с административной реформой, которая укрупнила курганские муниципалитеты. Пройдут выборы депутатов дум Белозерского, Звериноголовского, Каргапольского, Мишкинского, Мокроусовского, Половинского, Частоозерского, Шадринского, Щучанского и Юргамышского муниципальных округов первого созыва.

Необходимо избрать 154 депутата, выдвинулось 308 кандидатов. С 26 марта стартует агитационная кампания. Участие в выборах принимают кандидаты от пяти парламентских партий и самовыдвиженцы.

Роман Скиндерев подчеркнул, что выборы в районные думы не менее интересны, чем общефедеральные, потому что люди избирают органы власти, которые к ним ближе всего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2022 года пройдут дополнительные выборы депутата Курганской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5. На вакантное место претендуют пять кандидатов от парламентских партий.