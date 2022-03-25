Москва, 25 марта, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Российский певец Валерий Меладзе, столкнувшийся с критикой из-за своих высказываний по поводу событий на территории Украины, выложил пост впервые за долгое время. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале музыканта 25 марта.

NatashaEgorova98 Валерий Меладзе

«Привет всем! С вами на связи Валерий Меладзе! Теперь у меня есть свой Telegram-канал, чтобы делиться с вами своим творчеством, новостями и мыслями. И, конечно, буду ждать обратной связи. Начинаем работать!» — написал певец. Примечательно, что комментарии к посту были заранее скрыты самим Меладзе.

Ранее Валерий Меладзе лишился доступа к эфиру телеканала RU.TV. Причиной подобного решения представители канала назвали «резкие высказывания в адрес России и коллег по сцене».