Екатеринбург, 25 марта, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Все события проводимой Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины показывают, что наша страна предотвратила очень большую беду, которая немного позже могла случиться. Об этом заявил журналистам председатель Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» Евгений Мишунин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Он отметил, что ветераны поддерживают президента Владимира Путина, Российскую армию, а также войска ЛНР и ДНР. Они всё делают правильно, а спецоперация идёт по графику.

«А наша задача — ещё Суворов говорил — не мир, а Победа. Поэтому надо идти до конца, но всё делать аккуратно и беречь людей», — сказал Мишунин.

Он также отметил, что общественники снова активизировали сбор и доставку необходимой гуманитарной помощи. И люди откликаются, несут то, что нужно. Первым делом это тёплая одежда беженцам и на передовую, детское питание, продукты питания длительного хранения, лекарства.

Первая партия помощи была отправлена активистами 10 марта. Сейчас они решают, как лучше направить вторую партию.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация по защите Донбасса идёт с 24 февраля. Ей предшествовало признание Россией ДНР и ЛНР.