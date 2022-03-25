Москва, , 23:52 — REGNUM Выход картины «Ампир V» не состоится в ранее заявленную дату. Информацию об этом приводит 25 марта Telegram-канал кинокомпании «Вольга».

Кадр из фильма «Ампир V» Скриншот YouTube

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», премьера фильма была отложена из-за того, что министерство культуры не предоставило ленте прокатное удостоверение. Причина подобного решения остаётся неизвестна.

Напомним, что изначально премьера фильма «Ампир V» должна была состояться 31 марта 2022 года. Новая дата выхода картины не сообщается.

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