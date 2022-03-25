Москва, 25 марта, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Выход картины «Ампир V» не состоится в ранее заявленную дату. Информацию об этом приводит 25 марта Telegram-канал кинокомпании «Вольга».

Скриншот YouTube Кадр из фильма «Ампир V»

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», премьера фильма была отложена из-за того, что министерство культуры не предоставило ленте прокатное удостоверение. Причина подобного решения остаётся неизвестна.

Напомним, что изначально премьера фильма «Ампир V» должна была состояться 31 марта 2022 года. Новая дата выхода картины не сообщается.