Приштина, , 21:09 — REGNUM В Косово завершилась акция протеста сербского населения края, требующего проведения сербских выборов 3 апреля на территории Косово.

Косовская полиция Florian Murati

Читайте также: Вучич: косовские сербы готовятся к конфликту с албанскими властями

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, митингующие собрались на площади Царя Лазаря в Северной Митровице и держали в руках плакаты «Курти нарушил Брюссельское соглашение и нарушил все».

Представители Евросоюза и Великобритании, США, Германии, Франции и Италии высказали опасения разрастания протеста в столкновения с полицией, однако подчеркнули, что сербские граждане имеют право на проведение мирных протестов, и это право должно уважаться.

Читайте ранее в этом сюжете: Косовские сербы массово вышли на акции протеста

Читайте развитие сюжета: Вучич заявил о том, что Брюссельского соглашения уже не существует