Брюссель, , 20:59 — REGNUM Американским техническим гигантам Google, Amazon, Apple, Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Microsoft придется адаптироваться к новым правилам ведения IT-бизнеса в Европе в связи с тем, что законодатели ЕС ограничивают рамки их полномочий, сообщает 25 марта Reuters.

Google Shawn Collins

После восьмичасовых переговоров между членами ЕС было достигнуто предварительное соглашение о цифровых рынках (DMA), которое должно помочь добиться справедливой и прозрачной работы IT-гигантов.

Новые правила должны помешать крупным платформам монополизировать рынок, заявила глава антимонопольной службы ЕС Маргрет Вестагер.

Закон затронет работу онлайн-сервисов, социальных сетей, поисковых и операционных систем, рекламных онлайн-сервисов, видеохостингов и веб-браузеров.

Напомним, недовольные тем, что Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправляет данные всех своих пользователей для обработки и анализа в США, вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер и комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в декабре 2021 года представили два законопроекта известных как Закон о цифровых услугах (DSA) и Закон о цифровых рынках: обеспечение справедливых и открытых цифровых рынков (DMA).