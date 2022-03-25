Владельцы ПК не смогут оформить новую подписку GTA Online?
Нью-Йорк, США, 25 марта, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Компания Rockstar Games представила премиальную подписку GTA Plus, которую cмогут оформить поклонники многопользовательской игры GTA Online. Публикацию компания разместила 25 марта на своём сайте.
Сервис будет запущен 29 марта 2022 года, как отмечают разработчики, GTA Plus предоставит «лёгкий доступ» к игровым ценностям и различным «бонусам», в числе которых улучшения для транспортных средств, внутриигровая валюта, скидки и многое другое. Отметим, что подписку смогут оформить владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X/S, разработчики не упомянули в объявлении пользователей ПК.
Ранее иар сообщило, что Rockstar Games может работать над ремастером (переизданием) игры Grand Theft Auto IV. Её релиз состоялся 28 апреля 2008 года на консолях Xbox 360 и PlayStation 3.