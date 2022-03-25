Нью-Йорк, США, 25 марта, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Компания Rockstar Games представила премиальную подписку GTA Plus, которую cмогут оформить поклонники многопользовательской игры GTA Online. Публикацию компания разместила 25 марта на своём сайте.

Цитата: Расстрел на проселочной дороге. GTA 5

Сервис будет запущен 29 марта 2022 года, как отмечают разработчики, GTA Plus предоставит «лёгкий доступ» к игровым ценностям и различным «бонусам», в числе которых улучшения для транспортных средств, внутриигровая валюта, скидки и многое другое. Отметим, что подписку смогут оформить владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X/S, разработчики не упомянули в объявлении пользователей ПК.

Ранее иар сообщило, что Rockstar Games может работать над ремастером (переизданием) игры Grand Theft Auto IV. Её релиз состоялся 28 апреля 2008 года на консолях Xbox 360 и PlayStation 3.