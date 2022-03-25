Вашингтон, 25 марта, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Руководство американской компании Caerus Oil and Gas обдумывает возможность её продажи. Стоимость частной компании по добыче природного газа может превысить $2,5 млрд, включая её долг, сообщает 25 марта Reuters.

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По информации источников агентства, в конце 2021 года компания получила предложение о приобретении, и её руководство может уже в ближайшие недели заняться оформлением продажи. В то же время отмечается, что окончательного решения пока не принято.

Напомним, базирующаяся в штате Денвер Caerus Oil and Gas принадлежит инвестиционным компаниям Oaktree Capital Management, Anschutz Investment Company и Old Ironsides Energy. Компания занимается разведкой и добычей нефти, а также трубопроводами и правами на владение полезными ископаемые в бассейне Piceance в Колорадо и бассейне Uinta в Юте.