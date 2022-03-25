Нью-Йорк, США, 25 марта 2022, 20:47 — REGNUM Сотрудники американской компании Amazon, работающие на складе в Статен-Айленд, голосуют за создание профсоюза. Есть надежда, что голосование в Нью-Йорке поможет работникам создать первое за 28 лет профсоюзное движение в истории гиганта розничной торговли, сообщает 25 марта Reuters.

Склад товаров Amazon
Склад товаров Amazon
Álvaro Ibáñez

Будучи вторым самым крупным работодателем США, Amazon попал под пристальное внимание защитников прав рабочих. Если сотрудники склада в Статен-Айленде проголосуют за создание профсоюза, то это может стать толчком к организационным усилиям на складах по всей стране.

Это уже второй штат, работники которого осмелились противостоять крупнейшей в мире компании электронной коммерции.

Ранее профсоюзное движение попытались создать сотрудники Amazon в Бессемере, штат Алабама. Их голосование стало самой масштабной попыткой создать профсоюз внутри Amazon за всю 26-летнюю историю компании и лишь вторым случаем, когда организованная вне компании инициатива завершилась голосованием. Однако никто не рассчитывал, что Бессемеру удастся чего-либо достичь, потому что лишь 6 тысяч сотрудников из маленького городка, законы которого не отдают предпочтения профсоюзам, попытались восстать против второй по величине компании в США.