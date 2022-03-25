Нью-Йорк, США, , 20:47 — REGNUM Сотрудники американской компании Amazon, работающие на складе в Статен-Айленд, голосуют за создание профсоюза. Есть надежда, что голосование в Нью-Йорке поможет работникам создать первое за 28 лет профсоюзное движение в истории гиганта розничной торговли, сообщает 25 марта Reuters.

Склад товаров Amazon Álvaro Ibáñez

Будучи вторым самым крупным работодателем США, Amazon попал под пристальное внимание защитников прав рабочих. Если сотрудники склада в Статен-Айленде проголосуют за создание профсоюза, то это может стать толчком к организационным усилиям на складах по всей стране.

Это уже второй штат, работники которого осмелились противостоять крупнейшей в мире компании электронной коммерции.

Ранее профсоюзное движение попытались создать сотрудники Amazon в Бессемере, штат Алабама. Их голосование стало самой масштабной попыткой создать профсоюз внутри Amazon за всю 26-летнюю историю компании и лишь вторым случаем, когда организованная вне компании инициатива завершилась голосованием. Однако никто не рассчитывал, что Бессемеру удастся чего-либо достичь, потому что лишь 6 тысяч сотрудников из маленького городка, законы которого не отдают предпочтения профсоюзам, попытались восстать против второй по величине компании в США.