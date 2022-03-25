Констанца, Румыния, 25 марта 2022, 20:45 — REGNUM В черноморском порту Констанца на юге Румынии представители пограничной полиции конфисковали крупную партию контрабандных запчастей для автомобилей. Об этом 25 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.
Согласно официальной информации, незаконная партия находилась в контейнерах, прибывших кораблем из Дубая (ОАЭ). По предварительным данным, груз направлялся в Молдавию.
Как утверждают эксперты, общая стоимость изъятого товара составила $150 тыс. Ведется следствие.
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