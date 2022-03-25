Констанца, Румыния, 25 марта, 2022, 20:45 — ИА Регнум. В черноморском порту Констанца на юге Румынии представители пограничной полиции конфисковали крупную партию контрабандных запчастей для автомобилей. Об этом 25 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

УФССП по ЯО Контрафактные запчасти

Согласно официальной информации, незаконная партия находилась в контейнерах, прибывших кораблем из Дубая (ОАЭ). По предварительным данным, груз направлялся в Молдавию.

Как утверждают эксперты, общая стоимость изъятого товара составила $150 тыс. Ведется следствие.