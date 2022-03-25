Москва, 25 марта, 2022, 21:00 — ИА Регнум. В Институте актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России прошёл круглый стол «Россия в условиях геополитической трансформации Евразии».

Никита Третьяков ИА REGNUМ Директор ИАМП Олег Карпович и журналист Радик Амиров

Эксперты обсудили взаимоотношения России, Турции, Ирана, Азербайджана и ряда других стран в политической, экономический, научной, культурной и религиозных сферах в контексте изменяющегося ландшафта международных отношений во всем мире.

В обсуждении приняли участие директор Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович, главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, научный сотрудник сектора Турции ИВ РАН, директор Центра изучения современной Турции А. Г. Гаджиев, член Совета Ассамблеи народов России, эксперт по российско-китайскому экономическому сотрудничеству Самир Янчинов.