Стокгольм, 25 марта, 2022, 20:42 — ИА Регнум. О прекращении работы в России со следующего месяца объявили 25 марта в музыкальном стриминговом сервисе Spotify, сообщает Expressen.

Скриншот с официального сайта Spotify Стриминговый сервис Spotify

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Решение принято на фоне введения в России уголовной ответственности за фейки. В компании заявили, что это нововведение вызывает дополнительные ограничения на доступ к информации.

Кроме того, компания считает, что таким образом Россия запрещает «свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей». В результате, заявляют в компании, её сотрудники и слушатели оказываются «под угрозой».

«Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью прекратить наши услуги в России», — говорится в сообщении.

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