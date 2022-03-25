Миннеаполис, США, 25 марта, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Штат Миннеаполис обсудил с профсоюзом учителей соглашение о прекращении забастовки, из-за которой 30 тысяч учеников не посещают школу уже более двух недель, сообщает 25 марта Reuters.

(сс) woodleywonderworks Начальная школа в США

Если профсоюз утвердит соглашение, то школы смогут вернуться к нормальному расписанию уже 28 марта.

Напомним, 8 марта на протест вышли порядка 4500 учителей и работников школ Миннеаполиса, которые требовали от правительства штата улучшить зарплату помощников учителей, уделить внимание проблемам психического здоровья учеников, а также расширить пространство в классах.

Забастовка учителей также стала причиной прекращения занятий в Сакраменто, Калифорния.