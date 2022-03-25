Вашингтон, 25 марта, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Американский рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади) поделился новым синглом Stars In The Sky, записанным специально для фильма «Соник 2 в кино». Премьера работы состоялась 25 марта.

Скриншот YouTube Kid Cudi

Известно, что композиция прозвучит в одном из эпизодов предстоящей картины. Сама песня выполнена в звучании, отсылающем к традиционной поп-культуре.

Напомним, что премьера «Соника 2 в кино» намечена на 8 апреля 2022 года. Выход фильма в российском прокате не состоится.