Вашингтон, 25 марта, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Издательская компания Dark Horse Comics и студия CD Project RED выпустят коллекционное издание манги «Ведьмак: Ронин», действие которой происходит в мире на основе древней Японии. Об этом 25 марта сообщает портал Screen Rant.

Обложки комиксов о Ведьмаке

Отмечается, что целью компании, которую CD Project RED запустила на краудфандинговой платформе Kickstarter в 2021 году, является не создание манги, которая уже существует, а выпуск издания в твёрдом переплёте. В него войдут четыре главы основной сюжетной арки, около 100 полноцветных страниц, три рассказа и дополнительный контент. Продажи манги в США начнутся 1 октября 2022 года.

Для справки: над концепцией и сюжетом манги «Ведьмак: Ронин» работали сотрудник CD Project RED Рафал Яки, иллюстратор Hataya и писатель Адитья Бидикар. В рамках этого проекта польская компания хотела перевести вселенную «Ведьмака» в «сеттинг феодальной Японии».