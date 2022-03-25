Москва, , 20:39 — REGNUM Россия практически не начинала процесс введения ответных санкций в отношении стран Запада, заявил 25 марта глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский в эфире телеканала «Россия 24».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, российские производители активно во многих производственных сферах почти незаменимы.

«Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей, продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в многочисленных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить», — сказал Биричевский.

Напомним, 24 марта Вашингтон объявил о введении новых санкций против России из-за специальной операции на Украине.

По мнению посла России в США Анатолия Антонова, целью санкций США является разрушение российской экономики и подрыв внутренней стабильности.

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