Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Власти США позволили американским СМИ проводить денежные операции в Крыму, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, сообщается 25 марта в заявлении министерства финансов США.

Эмблема министерства финансов США MohitSingh

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В частности, министерство разрешило выплачивать заработную плату сотрудникам СМИ, работающих в указанных регионах, а также арендовать там помещения.

Кроме этого, в Крыму, ДНР и ЛНР будет разрешено оплачивать телекоммуникационные услуги и налоги, связанные с распространением массовой информации, а также приобретать оборудование для осуществления журналистской деятельности.