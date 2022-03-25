Минфин США позволил американским СМИ вести бизнес в Крыму, ЛНР и ДНР
Вашингтон, 25 марта, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Власти США позволили американским СМИ проводить денежные операции в Крыму, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, сообщается 25 марта в заявлении министерства финансов США.
MohitSingh
Эмблема министерства финансов США
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В частности, министерство разрешило выплачивать заработную плату сотрудникам СМИ, работающих в указанных регионах, а также арендовать там помещения.
Кроме этого, в Крыму, ДНР и ЛНР будет разрешено оплачивать телекоммуникационные услуги и налоги, связанные с распространением массовой информации, а также приобретать оборудование для осуществления журналистской деятельности.