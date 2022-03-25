Курган, , 20:32 — REGNUM В Кургане за пост со сведениями о числе погибших в республиках Донбасса за период с 2014 по 2020 годы на 40 тыс. рублей оштрафован блогер Илья Винштейн. Об этом блогер сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности») на Винштейна составил участковый уполномоченный. Полицейский пояснил, по словам Винштейна, что получил из центра профилактики и противодействия экстремизму материал, в котором говорится о том, что блогер разместил в своей группе информацию, дискредитирующую ВС РФ.

«Проблема заключалась в том, что сторона обвинения не провела даже лингвистическую экспертизу, а на суде старший инспектор УМВД не смог прямо ответить ни на один вопрос. В чём заключается дискредитация? Упоминаются ли вооружённые силы РФ в тексте? На эти вопросы должна была ответить лингвистическая экспертиза, но её не было. Из доказательств был лишь протокол, рапорт сотрудника УМВД и протокол осмотра поста в группе», — заявил блогер.

Илья Винштейн не согласен с решением суда о штрафе, и уверяет: в его посте военные не упоминаются.

«Абсурдный момент заключается в том, что пост был написан основе официальной информации. Факты и цифры были взяты из официального доклада уполномоченного по правам человека ДНР Дарьи Морозовой. В феврале Путин заявил, что Россия признаёт все фундаментальные документы республик, в том числе и конституции ДНР и ЛНР. Выходит, что меня осудили за публикацию сведений из официального доклада, который подготовлен в рамках закона, который признан Россией», — возмущается блогер.

В свою очередь его адвокат отметил, что вердикт суда о штрафе будет оспариваться.