Бишкек, , 20:29 — REGNUM Высший кассационный суд Франции вынес решение, поставившее точку в многолетнем споре по иску латвийского бизнесмена Валерия Белоконя против правительства Киргизии, касающемся «Манас Банка». Об этом сообщили в Министерстве юстиции сегодня, 25 марта.

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Арбитраж поддержал аргументы и позицию киргизских властей и отклонил все жалобы, поданные со стороны соратника Максима Бакиева — старшего сына экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, свергнутого в апреле 2010 года.

«Решение французского суда является окончательным, а потому требования латвийского бизнесмена к Киргизии более не могут быть предъявлены в рамках иных судебных или арбитражных процедур», — подчеркивают в Минюсте.

ИА REGNUM напоминает, что 2 августа 2011 года латвийский бизнесмен Валерий Белоконь подал в Международный арбитраж в Париже исковое заявление против Киргизии.

Он потребовал взыскать с киргизского правительства $16 млн в качестве компенсации за «экспроприацию ЗАО «Манас Банк».

Отметим, что ранее Белоконь также принимал участие в коллективных исках против властей Киргизии, поданных группой турецких компаний сначала в Высший суд Онтарио, а затем в Апелляционный суд этой канадской провинции. В обоих случаях судебные органы приняли сторону киргизского правительства.

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