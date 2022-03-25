Велико-Тырново, , 20:29 — REGNUM По меньше мере три человека пострадали в результате масштабного ДТП в районе Велико-Тырново на севере Болгарии. Об этом 25 марта сообщает софийская газета «24 часа».

Грузовик врезался в автобус в Стерлитамаке 02.мвд.рф

По предварительным данным, инцидент произошел 25 марта в 15:50 по местному времени (16:50 мск), когда грузовой автомобиль с турецкой регистрацией из-за несоблюдения правил дорожного движения столкнулся с идущим впереди микроавтобусом и, выехав на полосу встречного движения, врезался в легковой автомобиль.

Из-за указанной аварии было перекрыто движение на участке международного шоссе «Велико-Тырново — Русе». Ведется следствие.

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