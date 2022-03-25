Вашингтон, 25 марта, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США одобрило несколько электронных сигарет компании Logic со вкусом табака. Регулятор вскоре объявит, собирается ли он выдать разрешение другим известным брендам на торговлю вейпом в США, сообщает 25 марта The New York Times.

Vaping360 Девушка с вейпом

Компании Logic позволили продавать картридж для электронных сигарет со вкусом табака, так как регулятор решил, что они помогают совершеннолетним курильщикам бросить обычные сигареты. Указывается, что преимущества помощи заядлым курильщикам перевешивают риск того, что молодые люди начнут покупать электронные сигареты. Отмечается, что вкус табака не популярен среди молодежи.

При этом FDA еще не решило, стоит ли одобрять картриджи Logic со вкусом ментола.

Напомним, что продажа электронных сигарет запрещена в американском штате Мичиган.

Ранее об отсутствии пользы от электронных сигарет при борьбе с никотиновой зависимостью заявил директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава России по кардиологии Сергей Бойцов.

Все электронные средства доставки никотина в организм человека, в том числе вейпы и кальяны Бойцов назвал новой, очень серьёзной опасностью. Бойцов пояснил, что считает уловками все попытки представить способы потребления никотина с помощью электронных спецгаджетов как способы уменьшения зависимости или как переходный период в борьбе с курением.

Кроме того, Бойцов заявил, что сейчас учёными проводятся исследования, и есть все основания полагать, что эксперты обнаружат тенденцию к увеличению частоты потребления никотина за счет электронных средств курения у подростков и молодежи.