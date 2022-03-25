Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Новый пресс-секретарь вице-президента США Камалы Харрис удалила более 10 тысяч твитов перед тем, как заняла место в администрации Белого дома, сообщает 25 марта Fox News.

Камала Харрис

Пока Белый дом несколько месяцев искал нового пресс-секретаря для Харрис, Кирстен Аллен успела удалить более половины своих постов в Twitter. Согласно данным платформы Social Blade, анализирующей социальные сети, 2 января аккаунт Аллен насчитывал 17 880 твитов, а через неделю у нее осталось только 7 286 сообщений. За восемь дней женщина успела удалить более 10 тысяч постов.

Напомним, что ранее, во время президентской кампании Харрис, Аллен работала в качестве заместителя национального пресс-секретаря.

Ряды команды вице-президента США Камалы Харриc продолжают редеть. Недавно об уходе заявила одна из её главных помощниц Сабрина Сингх, исполнявшая обязанности заместителя пресс-секретаря Харрис. Сингх предпочла вакансию в министерстве обороны, согласно внутреннему электронному письму. До этого об уходе сообщила Кейт Грэхам, которая писала речи для Харрис.

Это далеко не первые увольнения в офисе вице-президента. В течение первого года ее пребывания на посту была замечена высочайшая текучесть кадров, а источники сообщали о недовольстве сотрудников психологическим климатом на рабочем месте.