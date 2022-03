Токио, , 20:21 — REGNUM Студия Tango Gameworks, только что выпустившая игру GhostWire: Tokyo, уже работает над новым проектом, который будет выполнен в совершенно ином жанре. Об этом 25 марта сообщает портал Game Informer.

Ghostwire: Tokyo Скриншот YouTube

В очередном интервью основатель Tango Gameworks Синдзи Миками заявил, что хочет изменить имидж компании, которая сейчас воспринимается в сообществе геймеров как студия, «специализирующаяся только на survival horror (игры на выживание в атмосфере фильмов ужасов — ИА REGNUM)». Миками пояснил, что его команда хочет, чтобы Tango Gameworks воспринимали как студию, способную работать над проектами в совершенно разных жанрах.

«Джон Йоханас, режиссёр DLC (загружаемых дополнений — ИА REGNUM) для The Evil Within и The Evil Within 2, работает над совершенно новым проектом, который является полной противоположностью хоррору», — сказал Миками, — это действительно хорошая игра, так что держите ухо востро».

Напомним, Синдзи Миками является создателем вселенной, на основе которой разрабатывались игры франшизы Resident Evil. Он основал Tango Gameworks в 2010 году, компания выпустила игры The Evil Within (2014), The Evil Within 2 (2017), а 25 марта 2022 года — GhostWire: Tokyo.

