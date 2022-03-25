Варшава, , 20:21 — REGNUM Президент США Джо Байден прибыл в Польшу для встречи президентом страны Анджеем Дудой, в ходе которой запланировано обсуждение ситуации на Украине, сообщают 25 марта местные СМИ.

Анджей Дуда и Джо Байден на саммите НАТО Gov.pl

Борт американского президента приземлился на аэродроме под Жешувом в 100 км от украинской границы.

В сопровождении польского президента Байден среди прочего планирует встретиться с недавно переброшенными в Польшу американскими солдатами из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее Байден посетил Брюссель, где принял участие в чрезвычайном саммите НАТО и саммите ЕС. Одной из главных тем в ходе поездки Байдена стала ситуация на Украине и тема сближения Китая с Россией.