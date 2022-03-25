Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп подал иск против ряда лиц, в том числе против членов Демократической партии, которые, по его словам, срежиссировали скандал 2016 года, обвинив его в связях с Россией, сообщает 25 марта Politico.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп подал иск против своего бывшего политического оппонента Хиллари Клинтон, экс-директора ФБР Джеймса Коми, Демократического национального совета и ряда представителей Демократической партии. Данные люди, по заявлению Трампа, попытались вмешаться в выборы 2016 года и ложно обвинить его в сговоре с Россией.

В рамках иска ответчики должны возместить ущерб в размере более $72 млн, которые Трамп потратил на судебные издержки, пытаясь доказать свою непричастность к предполагаемому скандалу.