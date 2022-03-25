Москва, , 20:13 — REGNUM Германия будет закупать оружие в других странах и передавать Украине. Об этом 25 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

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«Поставки оружия Украине будут интенсифицированы — речь идет, прежде всего, о гранатометах и ПЗРК. Если чего-то Германии не будет хватать из собственных запасов, то она будет осуществлять закупки в других странах и поставлять Украине», — заявил эксперт.

Таким образом, можно констатировать, что Германия все больше втягивается в войну на стороне Украины, нарушая собственный Основной закон (Grund Gesetz) о запрете поставок вооружений в горячие точки, отметил Борисов.

Нарушено и коалиционное правительственное соглашение, констатировал политолог.

«Но Германии это не впервой. Когда ФРГ запрещала собственную Коммунистическую партию и организовывала преследования ее членов, то также были попраны все немецкие законы. Так что ничего нового», — заключил эксперт.

Напомним, что Германия начала поставки оружия Украине, и на 7 марта 2022 года поставила вооружений на сумму в 37 млн. евро.