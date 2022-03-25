Бухарест, 25 марта 2022, 20:11 — REGNUM В настоящее время армия Румынии насчитывает около 70 тысяч солдат и офицеров. Об этом 25 марта со ссылкой на румынское министерство обороны сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По словам главы оборонного ведомства Румынии Василе Дынку, указанная численность личного состава позволяет «всецело обеспечивать готовность страны к отражению нападения потенциального противника».
Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении выделить дополнительные средства для укрепления вооружённых сил страны. Предполагается, что до конца года Бухарест выделит на эти цели до $200 млн.
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