Бухарест, 25 марта, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В настоящее время армия Румынии насчитывает около 70 тысяч солдат и офицеров. Об этом 25 марта со ссылкой на румынское министерство обороны сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Стрижка. Армия

По словам главы оборонного ведомства Румынии Василе Дынку, указанная численность личного состава позволяет «всецело обеспечивать готовность страны к отражению нападения потенциального противника».

Дынку «На сегодняшний день наши воинские подразделения являются одним из наиболее боеспособных структур в Европе, и мы работаем над повышением их оборонного и наступательного уровня».

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении выделить дополнительные средства для укрепления вооружённых сил страны. Предполагается, что до конца года Бухарест выделит на эти цели до $200 млн.