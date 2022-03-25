Осло, 25 марта, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Американский математик Деннис Салливан, известный работами по алгебраической и геометрической топологии, стал лауреатом Абелевской премии 2022 года, которая является аналогом Нобелевской премии по математике, сообщает 25 марта The New York Times.

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Норвежская академия наук и литературы, которая присуждает Абелевскую премию, поблагодарила Салливана за новаторский вклад в топологию в самом широком смысле, и в особенности в ее алгебраические, геометрические и динамические аспекты.

Топология занимается изучением пространства и форм. И хотя исследования американского профессора носят абстрактный характер, некоторые из его недавних работ могут приблизить человечество в понимании природы ураганов или рассеивания веществ в воздухе.